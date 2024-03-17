مشروعات كبرى بـ140 مليار جنيه غيرت وجه الحياة في المحافظة

شهدت محافظة المنيا نقلة نوعية هائلة خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية العملاقة التى تم تنفيذها فى مختلف القطاعات، وأسهمت فى تغيير وجه الحياة داخل قرى ونجوع «عروس الصعيد»، وجعلتها نموذجاً للتنمية المستدامة فى مصر.

تنفيذ 740 مشروعاً بـ 6.3 مليار جنيه بقطاع النقل.. و21 لمياه الشرب بـ2.5 مليار جنيه.. و1٫9 مليار جنيه حجم الإنفاق على التعليم

وبحسب محافظة المنيا، فقد شهدت المحافظة خلال السنوات العشر الأخيرة إنفاق 140 مليار جنيه على القطاعات الخدمية المختلفة من إسكان وتعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحى ومجمعات زراعية وتبطين ترع ومجمعات خدمية حكومية، وطرق ومحاور. ففى قطاع النقل تم تنفيذ 740 مشروعاً بإجمالى تكلفة 6.3 مليار جنيه، تم الانتهاء من 693 مشروعاً، وجارٍ تنفيذ 23 أخرى، من أبرزها محور كوبرى سمالوط على النيل بطول 24 كيلومتراً، وتطوير الطريق الصحراوى الغربى بطول 97 كيلومتراً، ورصف 18 طريقاً لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة.

وفى قطاع مياه الشرب، تم تنفيذ 21 مشروعاً بتكلفة 2.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من 10 مشروعات منها، وجارٍ تنفيذ 11 أخرى، حيث تصل نسبة التغطية الحالية لخدمات مياه الشرب النقية بقرى المحافظة إلى 98%، ومن أبرز المشروعات المنفذة فى هذا القطاع، محطة مياه أبوقرقاص، بطاقة 204 آلاف متر مكعب فى اليوم، وتم تشغيلها جزئياً بطاقة 102 ألف متر مكعب فى اليوم، كما تم تشغيل محطة مياه سمالوط بطاقة 136 ألف متر مكعب فى اليوم.

وفى قطاع الصحة، تم تنفيذ 88 مشروعاً بتكلفة 1.9 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 79 مشروعاً، وجارٍ حالياً تنفيذ 9 مشروعات، بنسب تصل إلى 97% كما تم تنفيذ 938 عمارة بإجمالى 22256 وحدة سكنية على مستوى المحافظة، بتكلفة استثمارية 4.5 مليار جنيه. وفى قطاع تطوير العشوائيات تم تنفيذ 3 مشروعات بواقع 48 عمارة، بإجمالى 1032 وحدة سكنية، و192 تجارية، بإجمالى تكلفة 194.5 مليون جنيه.

وفى قطاع التعليم، أشارت المحافظة إلى أنه تم تنفيذ 446 مدرسة بعدد 6424 فصلاً دراسياً، بتكلفة 1.9 مليار جنيه، كذلك فى قطاع التعليم العالى تشهد المنيا تنفيذ 20 مشروعاً بإجمالى 1.7 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 18 مشروعاً، وجارٍ العمل بمشروعين بمستشفى المنيا الجامعى، هما المبنى الجديد، وملحق العمليات والعناية المركزة.

وفى قطاع الصناعة، تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل مركز خدمة المستثمرين بتكلفة 104 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من إنشاء مُجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعدد 68 وحدة صناعية بمساحات مختلفة، وجاهز للافتتاح بتكلفة 272 مليون جنيه، حيث تتمتع المنيا بمشروعات صناعية كبرى، منها مصنع أسيك لإنتاج الأسمنت الرمادى ببنى مزار، بطاقة 400 عامل. وفى قطاع الزراعة أشارت المحافظة إلى أنه جارٍ العمل فى 3 مشروعات زراعية كبرى على مساحة 268 ألف فدان، تشمل إنشاء المزرعة النموذجية بغرب المنيا على مساحة 20 ألف فدان، وجاهزة للافتتاح، وتتضمن 10 آلاف فدان لزراعة البنجر والمحاصيل الأخرى، ومشروع متكامل للإنتاج الحيوانى ومصنع أعلاف ووحدة لتصنيع منتجات الألبان، أما المشروع الثانى فهو لاستصلاح 62 ألف فدان بنطاق محافظتى بنى سويف والمنيا، والثالث لاستصلاح 181 ألف فدان لإنتاج السكر غرب ملوى، تتضمن المزرعة مصنع سكر بطاقة 900 ألف طن سكر يومياً، يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل.

إنشاء «الآتونى» ثالث أكبر متحف فى مصر بعد «المتحف الكبير» و«متحف الحضارة»

أما فى قطاع الكهرباء، فتم إنفاق 1.4 مليار جنيه، وفى قطاع السياحة والآثار، تم تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 291 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات، وجارٍ تنفيذ 3 مشروعات، تشمل استكمال إنشاء المتحف الآتونى بكورنيش النيل بمدينة المنيا، أكبر ثالث متحف فى مصر بعد المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة، ومشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير، وتطوير منطقة آثار البهنسا الإسلامية. وفى قطاع الشباب والرياضة شهدت المحافظة تنفيذ 212 مشروعاً بتكلفة 588 مليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 203 مشروعات، وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة، منها إنشاء استاد المنيا الرياضى، و5 ملاعب بمراكز الشباب.

وتناول تقرير المحافظة موقف مشروعات قطاع الموارد المائية والرى، مشيراً إلى أن هذا القطاع شهد تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 1.125 مليار جنيه ما بين أعوام 2014 و2022، حيث تم الانتهاء من 7 مشروعات. وفى قطاع التضامن الاجتماعى تم تنفيذ 18 مشروعاً، و5 برامج قومية، بإجمالى 6.214 مليار جنيه، والبرامج هى تكافل وكرامة، واستفاد بها 349.928 من الأسر والأفراد بالمنيا، وبرنامج «حياة كريمة»، وأسهم فى تأهيل 443 منزلاً وتوصيل 335 وصلة مياه وتنفيذ 14 قافلة طبية بمشاركة مجتمعية، وبرنامج «2 كفاية»، ويستهدف 183.263 ألف أسرة، ومبادرة «أطفال بلا مأوى»، واستطاعت إعادة 48 حالة لأسرهم وإيداع 93 حالة بدور الرعاية، ومساعدة 120 حالة تشرد، ومواجهة فيروس «كورونا»من خلال تقديم مساعدات عينية لأهالى القرى وتقديم مواد غذائية لدور رعاية أيتام.