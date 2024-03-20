استطلاع عالمي: زيادة ملحوظة في أعداد رائدات الأعمال من الأمهات في مصر

كشف استطلاع عالمي لرواد الأعمال 2024 عن زيادة ملحوظة في أعداد رائدات الأعمال من الأمهات في مصر، وأظهر أن نسبة 46% من رائدات الأعمال، معظمهن من الأمهات، قد خضن غمار ريادة الأعمال.

وذكر الاستطلاع الصادر عن مؤسسة GoDaddy أن 56% من المشاركين أشاروا إلى أن عملية تسويق الأعمال عبر الإنترنت هي إحدى أكبر العقبات التي يعانون منها خلال المراحل الأولى من رحلة ريادة الأعمال، ما يعكس التحديات التي يواجهها رواد الأعمال.

تقديم الدعم لرائدات الأعمال

وأشار الاستطلاع إلى ضرورة التعاون مع رائدات الأعمال من الأمهات، وتقديم الدعم لهن في بناء علاقات تواصل متينة وإرساء مجتمع أعمال ناجح، وذلك من خلال التعاون في العديد من المشاريع وتبادل الخبرات والترويج لمنتجاتهن، وتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لصناعة المحتوى.