بحضور المحافظ وأبو علي.. حفل سحور جماعي للاعبي المصري والجهاز الفني

نظم مجلس إدارة النادي المصري حفل سحور جماعي للاعبي الفريق الأول للكرة والجهاز الفني وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي، وكذا أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، وعلي ماهر المدير الفني للفريق.

جهود اللاعبين والجهاز الفني

من جهته، أكد اللواء عادل الغضبان، أن حرصه على حضور هذا الحفل جاء من منطلق رغبته الأكيدة في توجيه الشكر للاعبي فريق المصري والجهاز الفني على مجهوداتهم الكبيرة في الفترة الأخيرة والعروض الطيبة التي قدموها والتي نالت إشادة الجميع خاصة بعد نجاح الفريق في تصدر الدوري، مشيدًا كذلك بمجهودات مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي في سبيل تلبية كافة متطلبات الفريق بالشكل الذي يوفر الاستقرار الفني والإداري.

فيما وجه كامل أبو علي الشكر للواء عادل الغضبان على تلبيته لدعوة المجلس، معربًا عن سعادته الغامرة بتشريفه لهذا الحفل والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على دعمه الكامل للقلعة الخضراء.

طموحات جماهير بورسعيد

فيما أعرب علي ماهر عن سعادته التامة بتنظيم مجلس إدارة النادي لهذا الحفل بحضور اللواء عادل الغضبان مؤكدًا أن دعم الجميع داخل بورسعيد لفريق المصري يدفع بالجميع لبذل قصارى الجهد من أجل تحقيق طموحات جماهير بورسعيد بالمنافسة على كافة البطولات التي يشارك بها الفريق.