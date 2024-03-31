أستاذ تاريخ: العامية المصرية كانت لغة التواصل في العصر المملوكي والعثماني

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إنّ العامية المصرية تطورت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وفي العصر المملوكي والعثماني كان الناس يتكلمون بالعامية، والعربية الفصحى كانت مقتصرة في الأزهر فقط.

استخدام اللغة البسيطة بين الفصحى والعامية

وأضاف «عفيفي» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه يمكن أن يأخذ السيناريست الحل الوسط، من خلال استخدام اللغة البسيطة بين الفصحى والعامية.

اللغة في الدراما التاريخية

وأشار إلى أن اللغة في الدراما التاريخية بشكل عام، تحتاج إلي دراسة كبيرة: «أرئ أن فيلم (لورانس العرب)، أشهر الأعمال التاريخية على مر التاريخ.

ونوه إلى أن مخرج وكاتب السيناريو كان ذكيًا بشكل كبير من خلال استخدام المجاميع، في نطق عدد من الكلمات العربية، من أجل الوصول لفكرة العصر الذي يكتب فيه.