بالأرقام.. تفاصيل مؤشر حد الإعفاء الضريبي من 2018 حتى 2024

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء تفاصيل تطور حد الإعفاء الضريبي خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2024، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، التي أكدت أنها شهدت 5 زيادات متتالية ليرتفع إجمالاً من 13.5 ألف جنيه في 2018، ليصل إلى 60 ألف جنيه في 2024.

زيادة حد الإعفاء الضريبي خلال الـ8 سنوات الماضية

ولفت المركز على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي إلى تفاصيل زيادة حد الإعفاء الضريبي خلال الـ8 سنوات الماضية كالتالي:

- 2018 : 15 ألف جنيه.

- 2020 : 24 ألف جنيه.

- 2023: 36 ألف جنيه.

- 2024: 60 ألف جنيه.

التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-tax

وفي سياق آخر، وافقت الحكومة على السماح لوزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بالتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-tax ، لتوفير خدمات المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التحول الرقمي لمصلحة الضرائب العقارية، وذلك لمدة 3 سنوات تُجدد تلقائياً لمدة سنتين إضافيتين حال الرغبة في ذلك.

وأوضحت الحكومة أن ذلك جاء لتنفيذ خارطة الطريقة الخاصة بوزارة المالية، لتنفيذ التحول الرقمي لمصلحة الضرائب العقارية، والتي تعتمد على إنشاء بوابة معلوماتية تتيح تقديم مجموعة من الخدمات الضريبية المميكنة لممولي الضريبة العقارية.