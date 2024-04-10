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دراما المتحدة

القبض على 6 متهمين بحيازة مخدرات في القاهرة

كتب:

محمد بركات
02:49 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
مخدر الحشيش

مخدر الحشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 6 متهمين بحيازة مخدرات في القاهرة، وذلك على النحو التالي:

- ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش.

- ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش.

- ضبط سائقان بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية من الأقراص المخدرة.

- ضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات