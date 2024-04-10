القبض على 6 متهمين بحيازة مخدرات في القاهرة
كتب:
محمد بركات
02:49 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
مخدر الحشيش
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 6 متهمين بحيازة مخدرات في القاهرة، وذلك على النحو التالي:
- ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش.
- ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش.
- ضبط سائقان بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية من الأقراص المخدرة.
- ضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.