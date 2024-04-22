لموظفي الدولة.. 5 فئات يحق لها حافز التميز العلمي والنسبة حسب المؤهل

نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على عدد من الحالات يُمنح فيها الموظف بالجهاز الإداري للدولة ما يُعرف بـ«حافز التميز العلمي»، كما نص على نسبة ذلك الحافز والفئات التي تستحق صرفه.

حافز التميز العلمي

وجاء في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أنه يتم منح حافز التميز العلمي إلى الموظف الحاصل على مؤهل أعلى في أثناء الخدمة، إذ يتم تحديد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفي للموظف وعدد من الفئات المحددة، حسبما جاء في المادة رقم «39» من قانون الخدمة المدنية.

ويحصل الموظف على حافز التميز العلمي في حالة حصوله على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا، التي تكون مدة الدراسة في كل منهما سنة على الأقل، وفي حالة حصول الموظف على الدكتوراة أو الشهادات التي تعادلها، يتم منحه علاوة أخرى.

الفئات المستحقة لـ حافز التميز العلمي

وحدد القانون نسبة حافز التميز العلمي، على أن تكون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وذلك للفئات التالية:

- الحاصلون على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط: 25 جنيهًا شهريًا.

- الحاصلون على مؤهل عال: 50 جنيهًا شهريًا.

- الحاصلون على دبلومة تكون الدراسة فيها عامين على الأقل: 75 جنيها شهريًا.

- الحاصلون على درجة الماجيستير: 100 جنيه شهريًا.

- الحاصلون على درجة الدكتوراه: 200 جنيه شهريًا.