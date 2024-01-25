مفاجأة بقانون الخدمة المدنية.. العمل 3 أيام فقط بـ65% من الأجر

قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن قانون الخدمة المدنية يمنح الموظفين في القطاع الحكومي فرصة العمل لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، كما تطرق القانون أيضا إلى مسألة الأجر، فيكون على المواطن الذي يعمل على 3 أيام فقط في الأسبوع، يصبح له الحق في الحصول على 65% من الأجر.

العمل 3 أيام و65% من الأجر

وأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عملا على تنظيم هذه المسألة، حيث إنه يجوز للموظف طلب العمل لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، ولكن عليه الرجوع إلى السلطة المختصة، وأخذ الموافقة منها، ومن حقها أن ترفض أو تقبل وفقا لدراسة الحالة وطبيعة العمل، وفي حين الموافقة يصبح له الحق في الحصول على 65% من الأجر.

وعن نسبة الـ65% من الأجر، فأوضح الخبير القانوني أن هذه النسبة تكون من إجمالي الأجر الوظيفي الذي يحصل عليه والمكمل معا، وتطرق قانون الخدمة المدنية أيضا إلى رصيد الإجازات، حيث إن القانون منحه الحق في الحصول على 65% من رصيد إجازاته، وهذه النسبة تسير على الإجازات الاعتيادية أو الإجازات العارضة أو الإجازات المرضية المقررة له.

التأمينات في حالة العمل 3 أيام

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية مسألة المستحقات التأمينية للموظف، ففي حال كان من العاملين لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع، يجب أن تؤدي كل الاشتراكات المستحقة والتأمينات من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، كما أنه في هذه الحالة يتم تدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف العام سنويا.