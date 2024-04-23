مليار ناخب ومليون مركز اقتراع وألف مرشح.. 12 معلومة عن الانتخابات الهندية

بدأت الهند السباق الانتخابي الذي يبدأ في أبريل في وينتهي في يونيو، والذي يعتمد على التصويت الإلكتروني، إذ بدأ توافد نحو مليار ناخب هندي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في الدولة الديمقراطية الأكثر تعدادا للسكان في العالم، فيما يسعى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، للفوز بولاية ثالثة بعد فوزه الساحق في انتخابات عامَي 2014 و2019. وفقا لـ«فرانس برس».

أبرز 12 معلومة عن الانتخابات الهندية

1- يبلغ عدد الناخبين نحو 970 مليون ناخب، وفق اللجنة الانتخابية الهندية أي ما يقارب مليار ناخب.

2- في الانتخابات الأخيرة تجاوزت نسبة المشاركة 67% بنحو 615 مليون هندي.

3- تعتمد الهند التصويت الإلكتروني لتوفير الوقت وسهولة فرز الأصوات.

4- يشارك 15 مليون موظف انتخابي في عملية الاقتراع.

5- يبلغ عدد مراكز الاقتراع مليون و50 ألف مركز.

6- أُنفقت الهند 8,7 مليارات دولار خلال انتخابات العام 2019، حسب مركز الدراسات الإعلامية الهندي.

7- في فبراير، توقّع مركز البحوث الهندية أن يتجاوز الإنفاق على انتخابات 2024 نحو 14,2 مليار دولار.

8- تمنع الهند نشر بيانات استطلاعات رأي حول الانتخابات.

9- يكون التصويت في ولايات الهند الـ28 والأقاليم الثمانية.

10- تفرز الأصوات في كل أنحاء البلاد في 4 يونيو المقبل وتعلن النتائج في اليوم ذاته.

11- تستمر الانتخابات لـ6 أسابيع متواصلة وتكون على 7 مراحل

12 - ينتخب فيها نحو 543 مشرعًا سياسيًا في مجلس النواب من بين أكثر من 1000 مرشح.