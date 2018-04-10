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الوطن

توفيق: المؤسسات الدولية تقر بتحسن اقتصاد مصر بسبب المشروعات الكبرى

منذ 59 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
توفيق: المؤسسات الدولية تقر بتحسن اقتصاد مصر بسبب المشروعات الكبرى

البورصة

قال الدكتور هاني توفيق، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار، إن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد، تقر بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وما تشهده الدولة من العديد من المشروعات الكبرى لتحقيق النهضة الاقتصادية.

وأضاف عمار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج صباح دريم، أنه رغم تلك المؤشرات الجيدة لنهضة الاقتصاد المصري، إلا أنه لا بد أن يتعامل معها الجميع بحذر شديد، خاصة وأن أي نمو يتم عبر الدين يكون مقلقا.

وأشار الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار، إلى أنه لا بد أن تتجنب الدولة عمليات النمو الذي ينتج بفعل الدين، وتوجه لعمليات النمو القائمة على الإنتاج المحلي من صناعة وتجارة وزراعة، لتحقيق النمو الدائم وليس المؤقت.

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