المسلماني: تصنيع أقوى دبابة روسية في مصر قريبا

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الشركة المنتجة لأقوى دبابة روسية "تي 90"، اتفقت على إنتاج وتجميع هذه الدبابة في مصر قريبا، حيث من المخطط أن تنتج مصر 400 قطعة منها في المرحلة الأولى.

وأوضح "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "دريم"، أن تلك الدبابة قادرة على مواجهة "الدبابات والمروحيات والدروع"، وتُعد أقوى دبابة روسية في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أن هناك رؤية استراتيجية لتطوير القوات المسلحة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، حيث إن إنتاج مصر لهذه الدبابة، يعني انتقالها من مرحلة استيراد الأسلحة إلى مرحلة الاكفتاء الذاتي والتصنيع.

وتابع: "الدبابة الواحدة كانت بـ2 مليون دولار، وبعد زيادة الطلب عليها، وصلت لـ4 ملايين".