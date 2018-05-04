وفد مجري يزور منطقة حمام موسى تمهيدا لتحويلها لمشفى عالمي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن حلم إنشاء مشفى عالمي بمنطقة حمام موسى أوشك على الاقتراب بخاصة أن منطقة حمام موسى تحظى بنصيب كبير من الجمال الطبيعي بجانب كونها تحتوي على مياه كبريتية تشفي العديد من الأمراض الجلدية ودرجة حرارتها تصل إلى 36 درجة مئوية.

وأكد المحافظ، أنه من المقرر أن يقوم وفد من المجر يضم "جيبر بوب" عمدة مدينة هيفيز المجرية ونائبه جوزيف جانوز، وسفير المجر في القاهرة بزيارة لمنطقة حمام موسى في مدينة طور سيناء لتفقد العين الكبريتية لوضع الآليات الخاصة باستغلالها في مجال السياحة العلاجية، تمهيدا لتحويل منطقة حمام موسى إلى مشفى سياحي عالمي وذلك بالتعاون مع خبراء مجرين في هذا الشأن.

وأضاف المحافظ، عبر تصريحات صحفية، أنه سيتم تحويل حمام موسى إلى مكان استشفاء على غرار بحيرة "هيفيز" المجري، والتي تعد من أكثر المواقع السياحية جمالا في القارة الأوروبية باعتبارها أكبر بحيرة بيولوجية نشطة طبيعية في العالم وهي مخزون هائل للمعادن الطبيعية والأملاح التي تشكل بيئة جاذبة للسياحة العلاجية والطبية التي عرفت بها على مدار 200 عام.

وأشار المحافظ إلى أن الوفد المجري قد وصل شرم الشيخ أمس بدعوة منه للاستفادة من خبراتهم في مجال السياحة العلاجية.