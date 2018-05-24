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الوطن

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم حشيش وهيروين في البحيرة

منذ 13 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
ضبط 5 أشخاص بحوزتهم حشيش وهيروين في البحيرة

اللواء محمد هندى

ألقى ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة، اليوم الخميس، القبض على 5 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات، وبحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط "ا.م.م"، (30 عاما)، عاطل، وبحوزته 53 جرام هيروين، و"م.ا.ع"، (31 عاما)، عاطل، وبحوزته 50 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط "م.ع.ر"، (25 عاما)، عاطل، وبحوزته 75 جرام حشيش، و"ش.ر.ع"، (27 عاما)، عاطل، وبحوزته 15 قرصا مخدرا، و"ا.س.م"، (28 عاما)، عاطل، وبحوزته 85 جرام حشيش.

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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