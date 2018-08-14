أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بما تم افتتاحه مؤخراً من مشروعات تنموية وخدمية في محافظات الصعيد.

وأكدا مدبولي على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن تلك المشروعات تأتي في إطار اهتمام الدولة بمناطق الصعيد والسعي لإقامة المزيد من المشروعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة بها.

وأوضح مدبولي أن "قناطر أسيوط الجديدة" ومحطتها الكهرومائية من المشروعات الضخمة، إذ سيسهم في خدمة قطاعات الزراعة والري والكهرباء لما له من دور حيوي في تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى، وهو ما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وحجم إنتاجية المحاصيل، بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية بنهر النيل من خلال "هويسيين ملاحيين" من الدرجة الأولى، فضلاً عما توفره المحطة الكهرومائية من طاقة كهربائية يتم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء، وإنشاء كوبري أعلى القناطر لربط شرق النيل بغربه لزيادة وسهولة الحركة المرورية.

كما أشار مدبولي إلى الصورة المشرفة التي ظهر بها متحف سوهاج القومي والذي يسهم في تسليط الضوء على حضارة هذه المحافظة العريقة، واعتباره أحد المنارات الثقافية والتاريخية التي تساعد على حماية التراث الوطني ورفع الوعي الثقافي، هذا إلى جانب جذب المزيد من الأفواج السياحية المهتمة بالتعرف على أسرار الحضارة المصرية.