يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحررارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية ومناطق من جنوب سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع البيان درجات الحرارة المتوقعة على أغلب المدن والمحافظات، نوردها فيما يلي: