شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،مساء اليوم الأحد المباراة المقامة بين فريقي المصري البورسعيدى واتحاد العاصمة الجزائرى ضمن دور الثمانية للبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأقيمت المباراة على إستاد بورسعيد بحضور مجلس إدارة النادى المصري برئاسة سمير حلبية، والسفير نذير الغرباوى سفير الجزائر بالقاهرة، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وعدد من نواب البرلمان عن محافظة بورسعيد، ومجموعة من جماهير المصري التى حرصت على حضور المباراة لمؤازرة اللاعبين.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن أمنياته في أن يكون التوفيق حليف لاعبي المصري فى البطولة الكونفدرالية وتحقيق الفوز فى مباراتهم، مشيداً بأداء اللاعبين والعروض الجيدة التي قدمها فريق المصري خلال مشواره بالبطولة حتى الآن.

كما أشاد الوزير بالصورة الحضارية والتشجيع المثالي لجماهير المصري التى حرصت على حضور المباراة لدعم اللاعبين ومؤازرتهم طوال عمر المباراة.