شن رجال مباحث الغربية، اليوم، عدة حملات متنوعة بالمحلة وزفتى وعددًا من القرى لضبت الهاربين ومتابعة الأسواق ومواجهة الإشغالات وكذلك متابعة جودة المخابز، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون والرقابة على الأسواق على مستوى المحافظة.

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من مصادرة 16 طن أعلاف حيوانيه ودقيق بلدي وسلع تموينية في حملات بشوارع قرى ومراكز المحلة وزفتى، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون والرقابة على الأسواق على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "غمري. ف. غ"، 29 سنة، صاحب مخزن بقرية سنبو الكبرى بمركز زفتى مقيم بذات الناحية وبحوزته 4.050 طن دقيق بلدي مدعم في المحضر 16134 جنح مركز زفتى.

كما ضبط "عمرو م ص"، 29 سنة، صاحب مخزن بقريه سنبو الكبرى بمركز زفتى مقيم بذات الناحية وبحوزته 750 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم في المحضر 15810 جنح مركز زفتى فيما ضبط "محمد. ال. ال"، 29 سنة، صاحب محل مقررات تموينية بقرية طرينه بمركز المحلة، مقيم بذات الناحية، وبحوزته 63 كيلوجرام زيت تمويني مدعم في المحضر 56281 جنح مركز المحلة.

كما ضبط "صلحه. م. ع. ال"، 34 سنة، صاحبة مصنع أعلاف بدون ترخيص بقرية طنباره بمركز المحلة، مقيمة بذات الناحية وبحوزتها 9.900 طن أعلاف بذره كتان غير صالحة للاستهلاك الحيواني في المحضر 56291 جنح مركز المحلة فيما ضبط "محمد. ط. أ. أ"، 36 سنة، المدير المسؤول عن مستودع غاز بقرية سامول بمركز المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته 5 أسطوانات غاز صغيرة مدعمه في المحضر 56284 جنح مركز المحلة.

كما ضبط "عبدالله. م. أ. ق"، 31 سنة، صاحب محل بقالة بقرية صفط تراب بمركز المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته 39 عبوة مواد غذائية غير مدون عليها السعر في المحضر رقم 55251 جنح مركز المحلة.

كما ضبط "محمد. ع. ال. ع. ال"، 55 سنة، صاحب محل بقالة بقرية الابشيط بمركز المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته 68 عبوة مواد غذائية غير مدون عليها السعر في المحضر رقم 55943 جنح مركز المحلة فيما ضبط "عبدالرحمن. م. م. الا"، 49 سنة، صاحب محل بقالة بقرية سندبسط بمركز زفتى مقيم بذات الناحية وبحوزته 15 كيلوجرام لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك في المحضر رقم 16027 جنح مركز زفتى، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.

وفي مجال ضبط الهاربين من أحكام، تمكنت المباحث الجنائية من ضبط 2341 متهمًا هاربًا من أحكام وتحصيل 152945 جنيهًا غرامات فورية وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

وفي مجال المرور، تمكنت مباحث المرور اليوم من تحرير 1091 مخالفة مرورية وتحصيل 81550 جنيهًا غرامات فورية بطنطا والمحلة، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

وفي مجال بلاغات الحرائق والوقاية من المفرقعات بشوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة، جرى تحرير 36 بلاغًا.

وفي مجال الإشغالات والمرافق، جرى تحرير 872 مخالفة ما بين إشغالتا طريق عام والفرش العشوائي وعربات الخضار والفاكهة والتندات العشوائية والعرز والمقاهي.

وفي مجال تحرير المحاضر التموينية، جرى تحرير 47 قضية، كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 4 تجار لبيعهم أسعار السجائر والسلع الغذائية بأزيد من ثمنها في حملة أمنية مكبرة ، حيث جرى ضبط "هشام. أ. م" 38 سنة، صاحب محل بقالة بمنطقة منشية البكري بثان المحلة، مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي في المحضر رقم 1319 جنح أ د ط ثان المحلة.

كما ضبط "أحمد. ع. ال. ع. ال"، 26 سنة، صاحب محل بقالة بمنطقة منشية محي سعد بثان المحلة مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي في المحضر رقم 1320 جنح أ د ط ثان المحلة.

كما ضبط "طارق. ج. ع. ال"، 44 سنة، صاحب محل بقالة بقرية كفر سالم النحال بمركز السنطة، مقيم بذات الناحية وبحوزته 40 عبوة مواد غذائية غير مدون عليها السعر في المحضر رقم 17427 جنح مركز السنطة.

كما ضبط "جمال. ع. ال. ش" صاحب مخبز بلدي بدائرة ثان المحلة مقيم بذات الناحية لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 16 جرامًا في الرغيف الواحد في المحضر رقم 4 أحوال قسم مباحث تموين المحلة.

كما ضبط "رضا. س. ف. خ"، صاحب مخبز بلدي بقرية عطاف مركز المحلة مقيم بذات الناحية لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 40 جرامًا في الرغيف الواحد في المحضر رقم 2 أحوال قسم مباحث تموين المحلة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.