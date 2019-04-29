الإمراتية التي استيقظت من غيبوبة بعد 28 سنة

قال عمر أحمد، نجل الإماراتية منيرة عبدالله، التي استيقظت من غيبوبة بعد 28 سنة، إنه الوحيد الذي كان لديه أمل أن تعود والدته إلى الحياة من جديد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc": "سافرت بيها على ألمانيا من سنة وكنت بسمعها بيخرج منها أصوات وقلت للأطباء إنها بدأت تفوق وتتكلم لكن محدش صدقني".

وتابع: "رمضان اللي فات اتسحرت ونمت قريب منها وسمعت صوت خارج منها فشكيت إنها بتتكلم وبعدين سمعتها بتنده عليه، فطرت من الفرحة، وأما بلغت الأطباء مصدقوش، ومحدش صدق غير أما قرأت قرآن".