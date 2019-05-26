قالت غادة فتحي، القيادية بحزب مصر الحديثة، إن "التثقيف السياسي لطلاب الجامعات أمرا ضروريا نحن في حاجة إليه حتي يكون الشباب مؤهلا للعمل السياسي من خلال القنوات الشرعية المصرح بها ولا نعطي فرصة لجماعات الظلام لنشر سمومها بين الشباب من خلال الفكر الهدام الذي تدعو إليه".

وأشارت، في بيان لها، اليوم، إلى أن تأهيل طلاب وطالبات الجامعات أمر مهم تحتاج إليه الحياة السياسية المصرية حتى يكون الطالب مؤهلا للعمل السياسي، وفقا للأيدلوجيا التي سينتمي إليها والتي من أهم أولوياتها هو الدولة سواء كان عضوا في الأحزاب المؤيدة للنظام السياسي الحاكم أو المعارض، مؤكدة أن الشاب السياسي في النهاية من خلال وعيه السياسي الذي يتم تأهيله له يكون حريصا على الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأضافت، "القيادة السياسية المصرية الحالية تدعم الشباب للانخراط في العمل العام سواء كان سياسيا أو مجتمعيا أو تنفيذيا".