لقى عامل خردة مصرعه، وأصيب شقيقه، صدمتهما سيارة نقل أثناء قيامهما بجمع الخرده فى شبين القناطر.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، تحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق الزهويين دائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.

وانتقلت قوة أمنية، وتبين أنه انثاء قيام عامل خردة وشقيقه بجمع الخردة مستقلين تروسيكل، وأثناء سيرهما بطريق الزهويين صدمتهما سيارة نقل، ما أدى إلى مصرع الأول وأصابة الثانى، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم ضبط السيارة النقل وقائدها وتولت النيابة التحقيق.