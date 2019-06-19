نفوق 9 رؤوس ماشية في احتراق منزل و3 أحواش بسوهاج

اندلع حريقان، مساء الثلاثاء، الأول بمنزل وحوشين للماشية بقرية الحاجر، مركز ساقلته، والثاني بحوش للماشية بدائرة مركز البلينا، وجرى السيطرة على الحريقين دون إصابات، ونتج عن الواقعة احتراق بعض المنقولات ونفوق تسع رؤوس ماشية.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق بمنزل بناحية المحاجر مركز ساقلته، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "حياة. ا. ع" 71عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وتطايرت النيران لحوشين مجاورين تم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بمنزل الأولى، ونتج عن الواقعة نفوق بعض الطيور واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال وأفلاق النخيل.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة البلينا بنشوب حريق بحوش بناحية السمطا، وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش ملحق بمنزل ملك "خالد. ا. ر"، 45 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، تم السيطرة على الحريق وإخماده، بسؤال المذكور أوضح أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية. وأضاف بنفوق 9 رؤوس ماشية واحتراق كمية من الغلال والعروق الخشبية. وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة.