أجرى الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، والدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، والدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة للإنتاج الحيواني، زيارة تفقدية مفاجئة إلى سوق الجمال بمنطقة برقاش في محافظة الجيزة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن الزيارة جاءت للاطمئنان على الوضع في السوق ورصد الموقف على أرض الواقع وتوعية التجار والمربين ومواجهة أي تجاوزات في حقوق الحيوانات.

وأضاف أنه لن يسمح إطلاقا بأي تجاوزت في التعامل مع الحيوانات، لأن "ديننا الحنيف يطالب بالرفق بالحيوان وكذلك القوانين".

وأكد أن معظم المرابين والتجار والمواطنين يتعاملون مع الحيوانات برفق انطلاقاً من الوازع الديني وأيضا لأنها مصدر رزقهم.

ولفت إلى أنه قرر إنشاء نقطة بيطرية دائمة في السوق من أجل المتابعة اليومية لصحة الحيوان، وتقديم الإسعافات والعلاجات البيطرية عند اللزوم وأيضا توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الحيوانات وتلقى الشكاوى وحلها على أرض الواقع.

وطالب رئيس هيئة الخدمات البيطرية المواطنين بإبلاغ أجهزة الشرطة والإدارات المحلية ومديريات الطب البيطري فورا عن أي حالات تعد على الحيوانات لاتخاذ الإجراءات القانونية والتوعوية اللازمة، مشيدا بردود الأفعال الإيجابية المجتمعية من قبل الجهات الحكومية المعنية وجمعيات حقوق الحيوان والمجتمع المدني، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.