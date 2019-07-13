أعلنت وزارة المالية، اليوم، طرح كميات إضافية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة"، عبر مصلحة الخزانة العامة والبنوك العامة ومنافذ النيابات العامة على مستوى الجمهورية، في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين من "الفكة" التي تزايد الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة بمواقف سيارات الأقاليم بالقاهرة والمحافظات.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة "سك العملة"، إنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها، ويتم أيضًا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية، والسجلات التجارية؛ تيسيرًا على المواطنين، بما يُمَّكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

وأضاف أن مصلحة الخزانة العامة، توزع شهريًا 15 مليون جنيه من "الفكة" على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميًا، وهناك منافذ بالديوان العام للمصلحة بالقاهرة لتوفير "الفكة" للمواطنين.

قال شريف حازم، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، إن هناك احتياطي من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" لدى مصلحة "سك العملة"، يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح أنه يتم زيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل جميع ماكينات "سك العملة"، وإجراء الصيانة الدورية في المواعيد المحددة؛ بما يُسهم في تشغيل كل خطوط الإنتاج بكفاءة عالية بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون جنيه يوميًا، وهناك تنسيق دائم بين الوزارة، والبنك المركزي؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية.