يغادر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القاهرة اليوم متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحضور منتدى باريس السنوي الدولي المالي لعام 2019، الذي تعقده منظمة Paris Europlace لإدارة أسواق المال، خلال يومي التاسع والعاشر من يوليو الحالي، والذي يُعد بمثابة منصة حوارية عالية المستوى، بشأن آخر التطورات على الساحة المالية الدولية.

ويستعرض وزير المالية خلال المنتدى، التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تُؤتي ثمارها، إذ تجاوزت معدلات النمو 5.6%، وتراجعت معدلات العجز بالموازنة العام الماضي إلى 8.4% من الناتج المحلي، واستمر الاتجاه التنازلي للدين العام ليصل 90% من الناتج المحلي، فضلا عن تحقيق المستهدف من الفائض الأولى ليبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يستعرض معيط الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، لتحفيز الاستثمار بتهيئة البيئة المواتية عبر حوكمة الإجراءات وميكنتها وتيسيرها، في ظل خطة الدولة للتحول الرقمي، وما تُوفره المشروعات القومية الكبرى من فرص استثمارية واعدة لكبرى الشركات العالمية، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيعها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، من خلال العمل على إتاحة حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية.

ويشارك وزير المالية خلال المنتدى، في عدة موائد مستديرة مع رؤساء عدد من البنوك الدولية مثل بنك "بي إن بي باريبا"، وبنك التنمية الأفريقي، ويلتقي عددا من مسؤولي صندوق النقد العربي، ونائب رئيس البنك الدولي، ويحضر عددًا من الاجتماعات والندوات التي تتعلق بالتنمية والأسواق الناشئة، والمرتبطة بتغيير المناخ والسياسات المالية، ويستعرض المستجدات المتعلقة بالاقتصاد المصري، والتطورات الاقتصادية والمالية، ويتبادل وجهات النظر والخبرات مع صنَّاع القرار والمستثمرين في مجالات التعاون المشتركة.

يعقد الوزير على هامش المنتدى، لقاءات ثنائية مع عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم: نظيره الفرنسي برونو لى مير، وأوجستين دي رومان المدير التنفيذي لمجموعة ADP ورئيس منظمة Paris Europlace، لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، واستعراض مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بأسواق المال الناشئة، وتعزيز فرص الاستثمارات طويلة الأجل، وتوجيه أسواق المال متنوعة الاستثمار، نحو الشمول المالي.

ويُوفر المنتدى منصة لحوار مثمر يضم عددًا من رواد أسواق المال بأفريقيا وآسيا وإقليم الشرق الأوسط؛ بهدف تعزيز أواصر الصلة بين نظرائهم بأسواق المال الأوروبية، حيث يضم أكثر من 2000 ممثل لشركات الاستثمار الدولية والوسطاء الماليين ورواد الأعمال المؤثرين في أسواق المال.