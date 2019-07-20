بعد وجودها ضمن الكتب الأعلى مبيعا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الماضية، رواية "الخروج من الأرض السودا" للكاتب والروائي أحمد يوسف شاهين تشارك في 4 معارض عربية هذا العام في دوراتها المقبلة، هي: معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض عمان الدولي للكتاب، ومعرض الجزائر الدولي للكتاب، ومعرض بيروت الدولي.

الرواية من إصدارات نهضة مصر وشاركت ضمن الأعلى مبيعا في معارض القاهرة الدولي للكتاب، والرياض وجدة والإمارات والمغرب والإسكندرية وبورسعيد ودمياط، تقدِّم الرواية رؤية بانورامية للمجتمع المصري بطبقاته المختلفة، بالسادة والبسطاء، بالمسلمين والمسيحيين، بالرجال والشباب والنساء، كل منهم يظهر في الرواية ليحكي حكايته، وتتضافر خيوط تلك الحكايات لنخرج جميعًا معهم من "الأرض السودا" كما عبَّر عنها، والتي يظل أثرها وبقاياها عالقًا بنا وبهم، مهما ابتعدوا بالزمان والمكان.

حدثٌ بسيطٌ عابر، ينتج عنه سلسلة من الأحداث المتتالية التي تغيِّر في مصائر الشخصيات أبطال العمل، وتكشف لنا من جهةٍ أخرى جوانب خفيةً من حياة الناس في تلك المدينة التي كانت في وقتٍ من الأوقات قاهرة للغزاة فإذا بها تتحوّل لأن تكون قاهرةً لأبنائها الذين يسعون فيها باحثين عن شعاع أملٍ وحيدٍ تحت الشمس.

أحمد يوسف شاهين، طبيب مصري، يعيش في ألمانيا، احترف الكتابة وكان من أوائل من رصدوا تغيرات المجتمع المصري بعد الثورة، في كتاب "خلع ضرس مصر: تأملات في دوافع الثورة"، كما صدر له عدد من الروايات، منها رواية "ديجافو نمرة 9" عام 2013، ورواية "أسيل" عام 2018.