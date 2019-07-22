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ريبيرى: أجيرى سبب تراجع الفراعنة

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إغلاق باب القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل في 31 يوليو

إغلاق باب القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل في 31 يوليو

"الإفتاء" تؤكد: تقسيط الحج والعمرة جائز شرعا

"الإفتاء" تؤكد: تقسيط الحج والعمرة جائز شرعا

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