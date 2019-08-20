أديب يحذر من مبادرات الإفراج عن شباب الإخوان: "مشوفتش أقذر منهم"

استنكر الإعلامي عمرو أديب، اقتراح عدد من أعضاء الإخوان الإرهابية مبادرات للإفراج عن شبابهم في السجون، خلال الأيام الماضية، مقابل اعتزال العمل العام والتصالح مع الدولة، محذرا من التعاطف مع هذه الدعوات وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وأكد أديب، أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية مازالوا موجودين في بعض المصالح الحكومية والصحف وغيرها من الهيئات المختلفة لكنهم في حالة خمول، مضيفا، "الإخوان أوقات بيكونوا موجودين بقوة زي السنة اللي حكموا فيها مصر، وأوقات بيكونوا موجودين بضعف زي دلوقتي".

وسخر الإعلامي من المقترح الذي أُطلق بدفع 5 آلاف دولار لصندوق تحيا مصر عن كل سجين إخواني يتم الإفراج عنه، حيث قال "خدوا انتم 10 آلاف دولار وسيبوا البلد"، موضحًا أنه في أحد المرات ذّكر عاصم عبد الماجد بـأنه سبق وأن أعلن عن تراجعه عن أفكاره وقت الإفراج عن الجماعة الإسلامية من السجون، ولكنه ضحك وقتها وقال له "ده عشان أخرج من السجن بس".

وتابع، "الجماعة دي ملهاش أمان، الناس دي لو اتمكنت مننا ساعة واحدة هيقتلونا كلنا في ميدان التحرير، بسبب الحقد والانتقام والكره والإحباط اللي جواهم، الناس دي خطر شديد على مصر، وعمري ما شوفت أقذر من كدة تنظيم".