قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، دعم بلاده للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بمنطقة الشرق الأوسط، وجاء موقف طوكيو المشيد بجهود القاهرة، خلال قمة جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشينزو آبي في يوكوهاما، جنوبي العاصمة اليابانية، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أن القمة استعرضت سبل دعم المشاركة "اليابانية - الأفريقية"، وقال الرئيس السيسي إن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي تضفي بُعدا استراتيجيا مهما لمساهمة مصر، لا سيما في ظل ما أبدته طوكيو من حرص على التنسيق الوثيق مع أفريقيا؛ لتحقيق أولوياتها التنموية.

ويجرى هذا التنسيق من خلال أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة التنمية الأفريقية 2063 والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية للدول الأفريقية، وأشاد السيسي بالحرص على التعاون بين البلدين في إفريقيا وتوظيف إمكانات مصر وقدراتها لدعم المشروعات التنموية المطروحة، في إطار المشاركة بين الجانبين وتوسيع نطاق مساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة.