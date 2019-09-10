في 3 أيام.. الأعاصير تنشر رائحة الموت بـ6 دول حول العالم

ضربت عددا من الأعاصير مدن وعواصم عالمية في الأيام الماضية، تركت وراءها عدد من القتلى والمصابين وخسائر عديدة، ويبقى إعصار "دوريان" هو المسيطر في الثلاثة أيام الماضية حيث ضرب عدد من المدن.

إعصار "دوريان" ينشر الموت في جزر البهاما

يوم الجمعة الماضية انتشرت رائحة الموت في كل مكان من جزيرة جريت أباكو شمال جزر البهاما، وظل عمال الإغاثة يبحثون في حطام المنازل والمباني المدمرة في بحثهم عن عدد من المفقودين جراء الإعصار.

ويعتبر "دريان" أقوى إعصار على الإطلاق ضرب جزر البهاما، وجزر أباكو وجزيرة باهاما الكبرى في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وأدى الإعصار إلى تسوية أحياء بأكملها وتدمير البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك شرائط الهبوط بالمطار والمستشفى، وفقا لـ"رويترز".

الإعصار يتسبب في إلغاء 270 رحلة جوية في كوريا الجنوبية

تسبب إعصار "لينجلينج"، الذي وصل إلى كوريا الجنوبية، السبت الماضي، في تعطيل 270 رحلة جوية بعد هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في جميع أنحاء البلاد، وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار جسيمة لكن تم إلغاء أو إعادة جدولة أكثر من 270 رحلة بسبب العاصفة التي بلغت سرعتها القصوى 39 مترا في الثانية أو 140 كم/ساعة.

وأشارت "يونهاب"، إلى أنه تم إلغاء أكثر من 150 رحلة جوية دولية تغادر أو تصل إلى مطار إنتشون الدولي في العاصمة سول، في حين تم إلغاء حوالي 120 رحلة جوية من وإلى جزيرة جيجو في جنوب البلاد، وفقًا لسلطات المطار، وقال مسؤولو الإنقاذ، إنه تم الإبلاغ عن مئات الحوادث البسيطة، معظمها بسبب سقوط الأشجار، لكن لم تقع إصابات بشرية حتى الآن، فيما أٌغلقت العديد من الطرق المؤدية إلى مطار إنتشون، بما في ذلك الجسور بسبب الرياح القوية التي يمكن أن تقلب المركبات الصغيرة بسهولة.

إعصار "دوريان" يصل جزيرة هاترس الأمريكية

انتاب المئات من سكان ولاية كارولينا الشمالية، بالولايات المتحدة حالة من الرعب، وهم محاصرون، بسبب تصاعد منسوب مياه الفيضان الذي خلفه إعصار دوريان، يوم الأحد الماضي، وكان اجتاح إعصار دوريان، المنطقة الواقعة على الضفة الخارجية لولاية كارولينا الشمالية، يوم الجمعة الماضية، وغمرت العاصفة المكان مما أجبر الناس على الصعود إلى أسطح المنازل، وهناك المئات يخشون من ارتفاع المياه، بينما استخدم بعض السكان، القوارب، لإنقاذ بعضهم البعض.

وهرع المسعفون ومجموعة من رجال الإنقاذ إلى جزيرة هاترس وهي جزيرة منعزلة بولاية كارولينا الشمالية، حيث لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القوارب أو جوا، وذلك لإنقاذ من لم ينفذوا أوامر الإخلاء الإلزامي، على طول الشريط البالغ طوله 200 ميل من الجزر المنخفضة.

مصرع 5 أشخاص جراء إعصار ضرب كوريا الشمالية

ويوم الأحد الماضي لقي 5 أشخاص مصرعهم، بسبب إعصار "لينج لينج" الذي دمر مساحات مزروعة ومئات المنازل والمباني، وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: "وفق المعطيات (الرسمية) المتوافرة قتل 5 أشخاص وأصيب ثلاثة يتلقون العلاج في المستشفيات"، موضحة أن أكثر من 460 منزلاً و12 مبنى على الأقل "دمرت بشكل كامل أو جزئي أو أغرقتها المياه".

وطالت الأضرار أيضاً 46 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والمحاصيل، والإعصار نفسه كان خلف 3 قتلى في كوريا الجنوبية.

إعصار فاكساي في اليابان يتسبب في انقطاع الكهرباء واضطراب حركة النقل

وبالأمس، ضرب إعصار عنيف مدينة طوكيو عاصمة اليابان، ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكمّيات كبيرة ما دفع السلطات إلى إصدار نصائح وإرشادات لإخلاء بعض المناطق، وتسبّب الإعصار بحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل.

وأثرت العاصفة على وسائل النقل حيث تم إلغاء 100 قطار و100 رحلة في المدينة، وسُمي الإعصار "فاكساي" الذي رافقته رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم/ساعة ودخل البرّ الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبَرَ خليج طوكيو، وأصدرت السلطات اليابانية أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية، بحسب "سكاي نيوز عربية".

إعصار "دوريان" يصل كندا

وبالأمس ضرب إعصار "دوريان"، بعد أن أعيد تصنيفه على أنه عاصفة شديدة بعد الاستوائية ساحل كندا الأطلسي، وبلغت قوة رياحه 150 كيلومترا في الساعة فأسقط الأشجار، وتسبب في قطع خطوط الكهرباء وسقوط رافعة في مبنى وسط مدينة هاليفاكس، وفقا لـ"يورونيوز".

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن إعصار "دوريان" وصل إلى كندا في ليل السبت جنوب مدينة هاليفاكس مع رياح ضارية وأمطار غزيرة، وتسببت العاصفة في حدوث أمواجًا بطول 20 مترا، وقصفت العاصفة الساحل بالقرب من المدينة الساحلية التي تضم أسطول المحيط الأطلسي في كندا.