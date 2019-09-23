انفجرت لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية داخل مدرسة الحسين للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة بيلا التعليمية في محافظة كفر الشيخ، اليوم، دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية.

جرت السيطرة على الحريق، الذي نتج عن احتراق اللوحة والعداد الرئيسي الرقمي، وتم إبلاغ الجهات المعنية.

وقال مصدر في كفر الشيخ، لـ"الوطن"، إن انفجارا حدث في اللوحة الكهربائية دون وقوع أي خسائر أو إصابات في تمام التاسعة صباح اليوم، وتم إبلاغ غرفة عمليات المحافظة والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، وتمت السيطرة على الحريق المحدود، وجار تغيير لوحة توزيع الكهرباء.

وأضاف المصدر، أن الانفجار حدث لدقائق معدودة، ما أدى لاحتراق اللوحة والعداد الرقمي، ولم ينتج عنه أي حالة من الرعب داخل المدرسة كما روج البعض، وأن الدراسة تسير بشكل منتظم ولم يؤثر الانفجار المحدود على أي شيء داخلها، مطالبا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة، منعا لإثارة الرعب والخوف لدى الأهالي.