كشفت الفنانة أسماء أبواليزيد كواليس مشاركتها بدور فرحة في فيلم "الممر"، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، تقديم وائل الإبراشي وخلود زهران.

وأبدت أبواليزيد سعادتها بسبب مشاركتها في فيلم الممر، معتبرة مشاركتها في هذا الفيلم العظيم شرفا مع أبطال العمل ومخرج مثل شريف عرفة.

وأكدت أبواليزيد أنها تلقت ردود أفعال مبهجة ومفرحة، مشيرة إلى أن شخصية فرحة كانت شخصية جادة وشخصية هلال الذي أحبها تمثل الشاب الصعيدي الملتزم، مضيفة: "الدور كان صغير وكان نفسي أتعب فيه أكتر من كده".

وكشفت أبواليزيد عن أعمالها الفنية المقبلة، مشيرة إلى أنها تحضر لمسلسل بعنوان "الآنسة شرحة"، وكذلك تحضر لمشاركتها في فيلم سينمائي ستعلن عنه قريبًا.