أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بالجيزة باب التصويت في تمام الخامسة مساء، وبدأت عملية الفرز مباشرة.

وقال المستشار الدكتور حازم صادق، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأطباء بالنقابة الفرعية بالجيزة، إنه قد أدلى أكثر من ألف عضو من المقيدين بجداول النقابة بأصواتهم اليوم في الانتخابات التي أجريت في لجنتين بنقابة الجيزة الفرعية.

ويبلغ عدد أعضاء أطباء الجيزة ما يقرب من 22 ألفا، ويتنافس6 مرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية وهم الأطباء: شريف عبد الهادي عميد معهد القلب السابق وعضو مجلس النقابة الحالي، عبلة عاطف خليل دكتورة بمعهد القلب، أحمد حسانين مدير مستشفى إمبابة العام، طارق البلتاجي نائب رئيس الجمعية المصرية للرمد، وخالد المنياوي، حمدي هريدي وكيل وزارة الصحة بالجيزة السابق. كما أن هناك10 مرشحين فوق السن "يتم اختيار اثنين فقط" و8 مرشحين تحت السن"يتم اختيار 2 فقط".