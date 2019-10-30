قال اللواء مهندس أيمن عبدالمنعم، رئيس جهاز تعميرالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إن الجهاز تولى مشروع حفر 5 آبار مياه شرب وري وتوريد مولدات ومحولات كهربائية لدعم التنمية بقرى المحافظة.

وأضاف أنه تم توريد مولد كهربائي قدرة 600 كيلو فولت أمبير، لمركز باريس، ومولد قدرة 500 كيلو فولت أمبير لقرية أبو منقار بمركز الفرافرة، ومولد قدرة 350 كيلو فولت أمبير لمركز بلاط، إضافة إلى مولدين للواحات البحرية، بإجمالي 3 مولدات كهربائية بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وذلك بهدف دعم الشبكة الكهربائية بهذه المناطق وتشغيل محطات تنقية مياه الشرب بها.