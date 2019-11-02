تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على فتاة مصابة بغيبوبة في نهر النيل ببنها، حيث جرى انتشالها ونقلها للعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بطلب تحريات المباحث، وتكليف أجهزة البحث الجنائي بكشف هوية الفتاة وملابسات الحادث.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بانتشال فتاة غارقة من مياة نهر النيل مصابة بغيبوبة.

انتقل اللواء أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها، إلى موقع الحادث وتبين أن شباب شاهدوا جثة لإحدى الفتيات بمياه نهر النيل، فأخطروا قوات الإنقاذ النهري التي تمكنت من انتشال الفتاة.