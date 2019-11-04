بحث أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلّف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، مع رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية في مجلس الشيوخ الفرنسي السناتور جان ماري بوكيل والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك وتعزيز التبادل المعرفي لمحاربة الإرهاب والتطرف، وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، أن الجانبين ناقشا - خلال اللقاء الذي عُقد بمقر مركز التحالف في الرياض - القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد اللواء المغيدي، أهمية توطيد العَلاقة وتضافُر الجهود ومواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بينهما من أجل محاربة التطرف العنيف والإرهاب، فيما أِشاد السناتور جان ماري بوكيل، بالجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والدور الذي يقوم به لتنسيق وتكثيف جهود الدول الأعضاء في التحالف.

بدوره، استمع الوفد الفرنسي إلى شرح مفصل حول جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال تنسيقه للمبادرات في كل من المجال الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المستمرة نحو إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية، وتعزيز التعاون المستمر مع دول العالم كافة، لرفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والخبرات في مجال محاربة الإرهاب وحفظ الأمن والسلم الدوليين.