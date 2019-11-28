أجرت الوحدة المحلية بقرية المريس، برئاسة المحاسب خالد محمد عطيتو، بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بالمركز، حملة لتركيب 15 كشاف إنارة، وإصلاح الكشافات المظلمة لأعمدة الكهرباء بمنطقة "جزيرة أرمنت"، التابعة للوحدة المحلية لقرية "المريس".

وقال عطيتو، إنه جاري حصر باقي المناطق المحرومة من الإنارة بالقرية، طبقاََ لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، وتعليمات العميد محمد إبراهيم عياد، رئيس مركز ومدينة الطود، لتغطية المناطق المحرومة والمظلمة من الإنارة.

ونفذت الوحدات المحلية لقرى مركز ومدينة الطود حملات مكبرة بتمشيط طريق المسار السياحي "القاهرة - أسوان" بدايةََ من حدود المركز شمالاََ حتى قرية الشغب جنوبا من أعمال النظافة وقص وتهذيب الأشجار وأشجار الزينة بالجزر والحدائق وريها، طبقاََ للجدول الزمني المحدد للري.

وفي ذات السياق أجرت الوحدة المحلية لقرية "العديسات قبلي" حملة نظافة مكبرة على الشارع الرئيسي بحاجر العديسات قبلي بداية من مزلقان العديسات مرورا بمدافن الأهالي بالمنطقة، ومن أمام مدرسة البروج للتعليم الأساسي ومدرسة العبور حتى حدود القرية جنوبا.