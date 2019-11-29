وجه الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، رسالة للشباب مدمني مشاهدة الأفلام الإباحية حيث أكد أنها من المحرمات التي لا يجب على المسلم فعلها.

وأجاب علام في تصريحات لـ"الوطن"، عن حكم مشاهدة الأفلام الإباحية التي باتت ظاهرة كبيرة تهدد الاجيال الشابة.

وقال مفتي الديار المصرية: "قال الرسول إنه رأى قوما في ليلة الإسراء والمعراج يأكلون لحما نتنا يخرج منه صديد وأمامه لحم طيب، وعندما سأل جبريل عليه السلام ما هؤلاء؟ قال: هذا الرجل تكون عنده الزوجة الحلال فيتركها ويذهب للحرام، فمشاهدة الأفلام الإباحية تقرب الإنسان من الزنا، كما أنها نوع من الفتنة التي يضع الإنسان نفسه فيها، والنهي عن الزنا والمساس به ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المشرفة، وهذه الأشياء تكاد أن توقع الإنسان في هذه الكبائر، وهي أفعال من المحرمات التي لا يجب على المسلم فعلها، ومن ثم فهذه المواقع دمرت البيوت والأخلاق والنفوس، وعلى من يمارس هذا الفعل أن يلجأ إلى الله بالإلحاح بالدعاء أن يجذب إليه زوجا أو زوجة صالحة".