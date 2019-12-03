أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، عن رفع 1500 طن قمامة خلال 3 أيام، في مدينة المنصورة، حيث رفع حي شرق 605 طنا، وحي غرب 895 طنا، مع استمرار أعمال النظافة اليومية على مدار الساعة وإزالة المخالفات ورفع التعديات والإشغالات، ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية للإنارة والأرصفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

وقال حسام عبداللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، إنه جرى توريد 605 طنا، إضافة إلى قص وتقليم الأشجار وكنس ورفع الأتربة والقمامة بشارع قناة السويس، وبنك مصر والحسينية، ورفع القمامة بشارع البهنساوي وشارع الدراسات، ونظافة وكنس ورفع أتربة بشارع الجمهورية، ورفع تراكمات من شارع المبرة، وشارع سعد زغلول، وقص وتقليم الأشجار ورفع ناتج القص بترعة المنصورية.

وأضاف رئيس حي شرق المنصورة، في بيان صحفي، أنه جرى شن حملة مكبرة لرفع الأتربة بجوار البردورات وقص وتقليم الأشجار وزراعة أشجار وترميم بردورات بشارع الجيش، وأصلحت رئاسة الحي خلايا الإنارة وأسلاك الكهرباء بشارع سعد زغلول وعلي مبارك وقناة السويس وتأمين الكابلات والوصلات الكهربائية بميدان أم كلثوم وحول تمثال رمسيس، وحملة إشغالات بدوران جديلة، ومصادرة طوب وإيقاف بناء لاستكمال مستندات البناء.

وأكد أحمد عبدالسميع، رئيس حي غرب المنصورة، أنه جرى رفع 895 طن قمامة، ورفع الأتربة ومخلفات القمامة من امتداد شارع جيهان وحي الجامعة والشوارع الجانبية، ومحيط شارع أحمد ماهر، وشارع سامية الجمل، وشارع الترعة، والنخلة، ومحيط مستشفى المنصورة العام الجديد.

وذكر أنه جرى شن حملة مكبرة من حي غرب بإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المارة، حيث تم رفع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والمنتهى ترخيصها، وإشغالات المحلات والمطاعم والأكشاك والباعة الجائلين، ورفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الإسمنتية واطارات الكاوتشوك أمام العقارات.