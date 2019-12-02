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انطلاق معرض Cairo ICT

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تركيب ماكينات TVM بمحطات السكة الحديد لحجز تذاكر القطارات إلكترونيا

تركيب ماكينات TVM بمحطات السكة الحديد لحجز تذاكر القطارات إلكترونيا

المصيلحي: معيار الحذف والإضافة من بطاقات التموين الاستهلاك وليس الدخل

المصيلحي: معيار الحذف والإضافة من بطاقات التموين الاستهلاك وليس الدخل

لجنة برلمانية توافق على اشتراطات التخصيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

لجنة برلمانية توافق على اشتراطات التخصيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

مجلس نواب ليبيا للأمم المتحدة: مذكرة التفاهم بين أردوغان والسراج خطرة

مجلس نواب ليبيا للأمم المتحدة: مذكرة التفاهم بين أردوغان والسراج خطرة

مسلم: مرددو الشائعات يداومون على نشرها حتى يصدقها البعض.. سنواجههم بالأمل

مسلم: مرددو الشائعات يداومون على نشرها حتى يصدقها البعض.. سنواجههم بالأمل

مسلم: واقعة "شهيد الشهامة" نالت منها الشائعات.. والخلل المجتمعي المتهم الأول فيها

مسلم: واقعة "شهيد الشهامة" نالت منها الشائعات.. والخلل المجتمعي المتهم الأول فيها

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3 مؤتمرات دولية في أسبوعين.. مصر راعية اقتصاد أفريقيا

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ما ينوب المخلص.. "سمير" تدخل لفض مشاجرة بالمرج فسقط قتيلا بطعنتين

ما ينوب المخلص.. "سمير" تدخل لفض مشاجرة بالمرج فسقط قتيلا بطعنتين

الأرز الذهبي "أمل البشرية".. يعالج العمى وأمراض الأطفال

الأرز الذهبي "أمل البشرية".. يعالج العمى وأمراض الأطفال

للتحكم في قيمة فاتورة الكهرباء.. الطريقة الصحيحة لشحن العداد مسبق الدفع

للتحكم في قيمة فاتورة الكهرباء.. الطريقة الصحيحة لشحن العداد مسبق الدفع

القضاء على الثأر وانتشار السلاح.. ملفات في انتظار مدير أمن قنا الجديد

القضاء على الثأر وانتشار السلاح.. ملفات في انتظار مدير أمن قنا الجديد

"المنافذ والرقابة".. "التموين" تكشف أسباب انخفاض أسعار السلع

"المنافذ والرقابة".. "التموين" تكشف أسباب انخفاض أسعار السلع

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