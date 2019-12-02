نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، حملة نظافة مكبرة بمجلس قروي الروضة، وتم غرس 45 شجرة وصيانة أعمدة الإنارة على جانبي الطريق ورفع كافة المخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز وخلق بيئة خالية من التلوث.

وقال اللواء وجدي زقزوق رئيس مركز ملوي، إن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في متابعة حالة النظافة ورفع كافة المخلفات والإشغالات من جانبي الطريق والشوارع الرئيسية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين .

كما نظمت الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة معسكراً لقسم الطلائع تحت شعار (شارك ـ نظف) وذلك في إطار تشجيع الشباب والنشء من أبناء المركز على المشاركة في تجميل ونظافة المدينة وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها، وقد شملت الأعمال تجميل ودهان البلدورات وتهذيب الأشجار بشارع الجيش بحي شمال المدينة.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع والأحياء الرئيسية والقرى التابعة لها، وتنفيذ أعمال تمهيد للطرق الداخلية بالمركز، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إضفاء مظهر حضاري وجمالي بقري المركز.

وأوضح إسماعيل الفحام رئيس المركز، أن أعمال النظافة والتجميل تأتي في إطار مبادرة تجميل الشوارع والمداخل الرئيسية للمركز والقرى والاهتمام بأعمال النظافة ورفع كافة المخلفات ذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.