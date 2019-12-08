مدرب منتخب مصر للكارتيه: تكريم الرئيس للأبطال "حاجة ممتازة جدا"

قال الكابتن محمود مصطفى، مدرب منتخب مصر للكاراتيه للشباب والناشئين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم دائما بالالعاب الرياضية، غير أن اهتمام القيادة السياسية بالألعاب الفردية مثل الكاراتيه، أمر أسعد جميع أبطال مصر في تلك اللعبة: "كان الأول الاهتمام بالكرة، والألعاب الفردية مكنتش واخده حقها، وتكريم الرئيس ليهم دي حاجة ممتازة جدا".

وأضاف "مصطفى"، خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الدعم النفسي من الرئيس والقيادة السياسية، من شأنها تطوير آداء اللاعبين: "كل ما بنديهم دعم نفسي هيدوا أضعاف أضعاف اللي بذلوه قبل كده"، موضحا أنه يجري تأهيل اللاعبين على مدار سنوات عدة، كى يحصلوا على بطولة العالم: "اللاعبين دول هم أبطال جمهورية، ومدرب المنتخب بيضفي على الأعبين الطابع الدولي أو العالمي، وده نتاج سنين".

وأكد أنه يجري الاستعداد لبطولة العالم قبل بدايتها بعام، حيث تجري تصفيات كبرى بالبداية: "كل مرحلة بنصفي لحد ما بنوصل عند بطولة العالم، وهو اللي بيمثل مصر وبيكون أفضل واحد"، مشيرا إلى أنه وكلما كانت المنافسة قوية وأعداد المشاركين كبرى ترتفع روح المنافسة بين اللاعبين.

بطلة مصر للكاراتيه: "سعيدة أني رفعت علم مصر خارجيا"

فيما قالت فاطمة عبدالناصر، بطلة مصر للناشئين في الكاراتيه، إنها سعيده لما حققته من رفع علم مصر خارجيا: "كان حلمي أني أبقى بطله عالم والحلم اتحقق الحمد لله".

وأضافت "عبدالناصر"، أن جميع المدرسين والطلاب في مدرستها، باركوا لها على فوزها ببطولة العالم: "بعمل كل حاجة علشان أقدر أوصل للمستوى اللي أنا فيه دلوقتي، وكلهم بيقفوا جنبي ومحدش بيقف ضدى خالص"، موضحة أنها تعشق تلك الرياضة منذ الصغر: "شوفت ناس أبطال فيها كتير، وحبيت أكون بطلة زيهم، وقلت لبابا وماما ودخلوني، وكل أهلي بيشجعوني".