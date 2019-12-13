"شرم الشيخ للمسرح الشبابي" يعلن أسماء لجنة تحكيم المهرجان

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في نسخته الخامسة برئاسة الفنان مازن الغرباوي، ثلاثة من المسرحيين أصحاب الخبرات والتجارب المميزة في المسرح المصري لتحكيم جائزة عصام السيد.

وتتشكل اللجنة من الفنانة الدكتورة رانيا فتح الله، والكاتبة المسرحية رشا عبدالمنعم، والمخرج الشاب الدكتور محمد الشافعي.

وبدأت اللجنة عملها بمجرد فتح باب التقدم لتلك المسابقة في نسختها الثانية التي من أهم أهدافها تشجيع حركة المسرح الشبابي ودعم المخرجين أصحاب التجارب الأولى، بغرض دعم الطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات الشباب بمصر "شمالا وجنوبا – شرقا وغربا ".

والمسابقة مفتوحه أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى في مجال الإخراج المسرحي على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إذا كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترفا، وألا يزيد عمر المخرج المتسابق على 35 سنة في شهر أبريل 2020، وأن يكون المخرج مصري الجنسية وأن يكون العمل يحمل سمات إبداعية وإخراجية متميزة وألا يكون منقولا من عمل آخر، وأن يتميز العمل بالتكامل تمثيلا وإخراجا وديكورا وموسيقى ويفضل الأعمال ذات الصلة بمجتمعها والتي تحمل هما وتقبل جميع الأعمال سواء كانت إنتاجا مستقلا أو جامعيا أو إنتاجا حكوميا أو أي جهة، وجرى الإعلان عن بقية شروط المسابقة على الصفحة الرسمية للمهرجان بموقع فيس بوك وعلى الموقع الرسمي .

وتنطلق الدورة الخامسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، في الفترة من 1 إلى7 أبريل عام 2020، وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف.