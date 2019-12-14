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معركة تحرير طرابلس

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واشنطن تؤيد حق الجزائريين بالتعبير عن آرائهم بشكل سلمي

واشنطن تؤيد حق الجزائريين بالتعبير عن آرائهم بشكل سلمي

عددها 25.. لماذا يلجأ البرلمان إلى تشكيل لجان خاصة؟

عددها 25.. لماذا يلجأ البرلمان إلى تشكيل لجان خاصة؟

لبنان تتحدى إسرائيل.. سنبدأ التنقيب عن النفط والغاز في مياهنا في 2020

لبنان تتحدى إسرائيل.. سنبدأ التنقيب عن النفط والغاز في مياهنا في 2020

الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض مع بريطانيا وسط مخاوف من منافسة غيرنزيه

الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض مع بريطانيا وسط مخاوف من منافسة غيرنزيه

قبرص تبرم اتفاقا دوليا لإنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال

قبرص تبرم اتفاقا دوليا لإنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال

مبادرة لإطعام فقراء أفريقيا: ذبح مواشي.. ومطبخ لإعداد وجبات مجانية

مبادرة لإطعام فقراء أفريقيا: ذبح مواشي.. ومطبخ لإعداد وجبات مجانية

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"إسلام".. حلم بدراسة "الفنون" فأصبح "أسطورة النقاشين": رسومات 3D مجاناً للأطفال

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تجنب أعمدة الإنارة.. نصائح الكهرباء للتعامل مع الطقس السيئ

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