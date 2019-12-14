قررت نياية جنوب الجيزة، حجز الأم المتهمة بتعذيب ابنها في الطالبية، لمدة 24 ساعة، على ذمة تحريات المباحث.

وقررت النيابة، عرضها على إخصائين بمجلس الأمومة والطفولة، لبيان حالتها النفسية وسلامة الطفل معها.

وإيداع الطفل أحد دور الرعاية تابعة لمجلس الأمومة والطفولة، لبيان حالته النفسية ومدى تقويمه، ليكون طفل صالح للمجتمع.

وعرض الطفل على أحد المستشفيات الحكومية، لبيان عما إذا كان يوجد به إصابات من عدمه.

واعترفت الأم "تهاني"، أمام النيابة بارتكابها للواقعة، والتعدى بالضرب علي ابنها "مروان" 5 سنوات، انتقاما من والد المجني عليه، الذي انفصل عنها منذ عامين.

وأضافت الأم: "أنا كنت بضرب فيه علشان انتقم من أبوه اللي طلقني وسابني، من سنتين وراح اتجوز واحدة تانية.. وسايب ليا ابنه يطلع عيني، أنا زهقت منه ومن أبوه.. كنت عايزة أبوه ياخده مني ويعيش مع مراته الجديدة".

واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذي أكد أنه فور عمله بالواقعة، توجه إلى النيابة، وقدم بلاغا وأرشد عن مكان إقامة طليقته المتهمة بتعذيب ابنه.

وحرزت النيابة الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ولاتزال النيابة تواصل التحقيقات، للوقوف حول ملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن، ضبطت الأم "تهاني"، 36 عاما، المتهمة بتعذيب طفلها وبث فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صاحب عبارة "تعالي خدني يا بابا"، في إحدى الشقق بمنطقة الطالبية، وتم التحفظ عليها.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا فيديو لأم تجردت من مشاعر الأمومة، وتعدت بالضرب المبرح على صغيرها دون رحمة، ولم تكتف بذلك بل وثقت التعذيب بمقطع فيديو من أجل إرساله لزوجها والد الطفل، وظهرت الأم خلال الفيديو وهي تضرب طفلها بعدة صفعات على وجهه، ثم ركلته بقدمها ليسقط على الأرض.

وحسبما جاء بمقطع الفيديو المتداول، ظهر الطفل وتبدو عليه علامات الرعب والخوف، ووالدته تقوم بتعذيبه دون رحمة أو شفقة، حيث يبدأ الفيديو بظهور الطفل جالسا على كرسي صغير أمام والدته، وهي تلكمه بيديها، وتوجه لابنها كلمات خارجة، طالبة من الطفل أن يوجه رساله لوالده: "قول لأبوك".