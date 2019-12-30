قال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن قرار الجامعة، الذي يقضي بمنع دخول الطلاب بشعر طويل أو بناطيل ممزقة، يأتى في إطار الالتزام بالأعراف والقيم، والملابس المحتشمة: "حرم الجامعة له قدسية كبرى".

وأضاف "الغرباوي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حديث المساء"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن الجامعة هي مكان لإعداد المواطن الصالح المتخصص، من خلال البرامج التعليمية المختلفة والأنشطة الطلابية، موضحا أن الجامعة منوط بها غرس القيم الأخلاقية المناسبة.

وكان الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قرر منع دخول طلاب يرتدون البنطلونات المقطعة والغريبة، والسلاسل والشورت، حفاظا على العادات والأعراف والأخلاق، وقدسية الحرم الجامعي، على أن يسري القرار، اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني، وذلك بمقر الجامعة وفروعها.