ألقت مباحث مركز كفرالشيخ، بالاشتراك مع مباحث مركز الرياض القبض على "صاحب كشك" مقيم بقرية أريمون بمركز كفرالشيخ، لاعتدائه بالضرب على رئيس القرية، أثناء تنفيذه أعمال النظافة.

تلقى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إشارة من غرفة عمليات المحافظة بالديوان العام، باعتداء أحد المواطنين بقرية أريمون، بالضرب على المهندس محمد حامد، رئيس القرية، أثناء تنفيذه أعمال النظافة لمخلفات الأمطار ومسح الطريق العام بجوار الوحدة الصحية.

وأخطر المحافظ الأجهزة الأمنية، برئاسة اللواء محمود حسن، مدير الأمن، بالواقعة وانتقل على الفور مأمور المركز ورئيس مباحث مركز كفرالشيخ لمكان الحادث، وتبين أنّ مرتكب الواقعة صاحب كشك يدعى "عبدالله. أ. ع"، 40 عاماً، مقيم بذات القرية، وأنّه أثناء قيام رئيس القرية "المتعدى عليه" بأعمال النظافة ومسح طريق القرية الرئيسي من مخلفات الشتاء، ظن مرتكب الواقعة أنّه سيجرى إزالة الكشك المخالف له، فهاجم على رئيس القرية، موجها "لكمة" قوية في وجهه، تسببت في حدوث كدمة أسفل العين، طبقًا للتقرير الطبي الصادر من مستشفى كفرالشيخ العام، والتي نقل لها فور حدوث الواقعة.

كما تبين أنّ المتهم لاذا بالفرار إلى قرية العمدان التابعة لمركز الرياض، طرف شقيقته المتزوجة بها، وتم إرسال حملة أمنية ألقت القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اقتياده للنيابة، وادعى أنّه مريض نفسي.

فيما وجه محافظ كفرالشيخ، بإزالة الكشك المخالف للمتعدي، وهو ما تم تنفيذه على الفور، وسط ترحيب من الأهالي، نظرًا لكونه يفتعل المشكلات مع المواطنين.

يذكر أن محمد حامد، رئيس قرية أريمون، كُلف برئاستها قبل 10 أيام، قادما من قرية الحمرواي في حركة التنقلات الأخيرة.