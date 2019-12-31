قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نقل رئيس الوحدة المحلية بالشين، ومدير المركز التكنولوجي بمجلس مدينة قطور، وخصم 3 أيام من راتب العاملين بالمركز بسبب سوء الأداء، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة على مركز ومدينة قطور، صباح اليوم، بحضور اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، حيث لاحظ وجود إهمال بالمركز وسوء حالته على الرغم من تجديده مؤخراً، وعدم تقديم الخدمة المنوط بها من خلاله.

وتابع محافظ الغربية خلال جولته بقرية الشين، حيث زار كنيسة السيدة العذراء مريم، والشهيد العظيم مار جرجس، وخلال جولته بالقرية لاحظ عدم رفع نواتج مياه الأمطار وعدم تمهيد الطرق بالقرية وكذا وجود أعمال بناء مخالفة بنطاق القرية، حيث أصدر قراره بنقل رئيس الوحدة المحلية والإيقاف الفوري لأعمال البناء المخالف ومصادرة معدات ومواد البناء.

كما تفقد كنيسة العذراء بمدينة قطور وكنيسة أبو مقار بأسيوط، موجهاً رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة بنطاق الكنيسة وتمهيد الطرق المؤدية إليها، والعمل على ردم كافة الحفر وإزالة المطبات العشوائية من جميع طرق المدينة وتمهيدها باستخدام المعدات المتاحة.

وخلال مرور محافظ الغربية على طريق "طنطا - كفرالشيخ" لاحظ قيام العديد من الأهالي بتوبير الأراضي الزراعية وردمها بمخلفات البناء تمهيداً للبناء المخالف، موجها رئيس المدينة بالإزالة الفورية لتلك التراكمات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة.