السعودية تعلن إصابة 21 مصريا بكورونا في مكة المكرمة

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كورونا الجديد (كوفيد19).

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق، أما الحالة الثالثة فهي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاما، كانت مخالطة لجدها المصاب العائد من إيران في محافظة القطيف.

وذكرت الوزارة أن الحالات الـ21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة، ومن مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه يوم الثلاثاء.

وبات العدد الإجمالي للإصابات في السعودية 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات متواجدة الآن في العزل الصحي ويجري تقديم الرعاية الصحية لها.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.