محافظ الوادي الجديد يعرض على رئيس الوزراء تداعيات الطقس بالمحافظة

تواصل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لعرض الحالة العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، عقب تعرض المحافظة لموجة عدم استقرار في الأحوال الجوية منذ مساء أمس.

وقال المحافظ، إنه استعرض الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للسيطرة على كافة المشكلات الناتجة من الطقس السيئ والتي من أهمها غلق الطرق الرئيسية بعد تعذر الرؤية لمنع الحوادث، وتوفير مولدات كهرباء لتشغيل المرافق الأساسية بعدد من المدن والقرى، بعد سقوط أبراج الكهرباء بسبب سرعة الرياح التي تجاوزت 60 كم / ساعة، وتوفير الخبز لجميع القرى، ورفع الأتربة المتراكمة على الطرق السريعة لفتح الطرق تجنب الحوادث السيارات المارة.

وكانت محافظة الوادي الجديد، قد شهدت عودة إطلاق التيار الكهربي بعد انقطاع دام لأكثر من 5 ساعات متواصلة بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة منذ فجر اليوم الخميس.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.