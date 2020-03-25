"الكحول الضار".. طلب إحاطة في البرلمان لمعاقبة مروجيه

تقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان، ووزير التموين والتجارة الداخلية، عن الإجراءات المتخذة بشأن استغلال البعض أزمة فيروس كورونا وتداول أنواع من الكحول الضار غير المصرح بتداولها عالميا.

وكشف خليل أن عددا من أصحاب المصانع غير المرخصة أنتجوا كميات كبيرة من الكحول وتركيزه 95%، على الرغم من أن هذا الكحول مضر ويحتوي على مواد سامة ويسبب العديد من الأمراض، مشدد على ضرورة محاسبتهم حفاظا على صحة الشعب المصري.

وطالب خليل بتعاون كافة الأجهزة المعنية لمحاربة من يستهترون بحياة الشعب المصري وصحة أبنائه، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة المصرية خطرا كبيرا يهدد كافة المواطنين.