السلطات الكندية تسجل 96 وفاة جديدة بكورونا و1742 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الكندية، 96 وفاة جديدة بجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما سجلت السلطات، ألف و 742 إصابة جديدة بالوباء في البلاد، وفقا لما ذكته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وسجلت كندا، أمس الجمعة، 56 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى ألف و251 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد 30 ألفا و670 حالة بعد الإعلان عن 564 حالة اليوم.

وجاءت جميع الحالات المسجلة اليوم في مقاطعة أونتاريو، التي سجلت 55 حالة وفاة إضافية من أصل 56 حالة وفاة في البلاد، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المقاطعة إلى 9 آلاف و525حالة، وارتفع عدد الوفيات في المقاطعة إلى 478 حالة.