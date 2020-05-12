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محمود مسلم

الأمن الروسي يحبط عملا إرهابيا استهدف مبان حكومية وسط البلاد

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أ ش أ
03:48 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
الأمن الروسي

الأمن الروسي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عمل إرهابي في مدينة كيمري بمقاطعة "تفير" بوسط روسيا، كان يستهدف مبان حكومية.

وأفاد بيان لجهاز الأمن الروسي، اليوم، بأنه تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 2001، متورط في الإعداد لإحراق مبان حكومية والهجوم على موظفين حكوميين.

وأشار البيان إلى مصادرة مسدس صوت وذخيرة مصنوعة يدويا و3 قنابل مولوتوف وسلاح أبيض ومنشورات تحتوي على خطط ارتكاب الجرائم.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق في الحادث، بتهمة التحضير لتنفيذ عمل إرهابي، موضحا أن الشخص المعتقل رهن الاحتجاز المؤقت بدون ذكر الدوافع، التي كان يسترشد بها المتهم.